Нгапет: мы задолбались жить по такому графику

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет прокомментировал инициативу ряда звёздных игроков добиться сокращения количества матчей сборных.

Коллективное письмо в адрес FIVB, в частности, подписали итальянец Иван Зайцев, россиянин Дмитрий Мусэрский, французы Бенжамен Тоньютти и Кевин Тилли, бразилец Бруно Резенде, немец Георг Грозер, американец Мика Кристенсон.

«Мы задолбались жить по такому графику, когда проводишь тяжёлый сезон в клубе, а затем сразу же должен играть за сборную. Невозможно без вреда для здоровья играть 12 месяцев подряд. О каких результатах может идти речь, если у игроков нет времени на отдых, на семью? Чтобы показывать качественный волейбол, необходима и физическая разгрузка, и ментальная. Я всячески поддерживаю инициативу моего друга Бруно и других игроков», — приводит слова Нгапета «Спорт Бизнес Online».