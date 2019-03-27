Вольвич: в Лиге наций от разъездов и перелётов устаёшь больше, чем от игр

Блокирующий казанского «Зенита» и сборной России Артём Вольвич признался, что участие в Лиге наций требует больших затрат энергии из-за напряжённого графика соревнований.

«На самом деле от постоянных разъездов и перелётов в Лиге наций устаёшь даже больше, чем от самих игр. В прошлом году я присоединился к команде незадолго до «Финала шести» и увидел, что парни вымотаны. Ты играешь три матча подряд, летишь в Москву, проводишь пару тренировок, снова летишь в другую страну – ещё три матча. И в таком темпе полтора месяца. Очень энергозатратный турнир, в котором почти неизбежны травмы», — приводит слова Вольвича «Спорт Бизнес Online».

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