Названы даты матчей турнира за 9-12-е места в женской Суперлиге

Всероссийская федерация волейбола утвердила итоги предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги и назначила даты матчей турнира за 9-12-е места.

9-е место в регулярном чемпионате заняла «Минчанка» (Минск), 10-е — «Сахалин» (Южно-Сахалинск), 11-е — «Динамо-Метар» (Челябинск), 12-е — «Протон» (Саратов).

Первый этап турнира за 9-12-е места пройдёт в Южно-Сахалинске, второй состоится 25-28 апреля в Минске.

В ходе соревнований будут учитываться все очки, заработанные командами на предварительном этапе. «Минчанка» и «Сахалин» набрали по 21 очку, «Динамо-Метар» — 5, «Протон» — 4.

Ранее были объявлены даты матчей четвертьфинала плей-офф женской Суперлиги. Команды сыграют до двух побед.