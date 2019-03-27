Земчёнок: Гуцалюк – 6 раз выиграл ЛЧ, чему я могу его научить в плане настроя?

Капитан белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок поделился ожиданиями от ответного финального матча Кубка вызова с итальянской «Монцей». Игра состоится в Белгороде сегодня, 27 марта.

В первом матче «Монца» победила со счётом 3:2 (29:27, 22:25, 25:23, 32:34, 15:12).

«Матч в Италии действительно получился очень сложным. Каждую партию мы плохо начинали и каждый раз приходилось тратить много сил, чтобы догонять. Мы тоже хотим завоевать этот Кубок и попытаемся исправить ошибки, которые совершили в Италии, выступать уже в роли команды, которую будут догонять. Мне кажется, это будет большим подспорьем для победы. Мы ждём хорошей игры, что наши стены будут помогать.



По поводу настроя на матч какой-то дополнительной работы в этом плане проводить не приходится. У нас в составе капитаны сборных Сербии и Канады, им не нужно рассказывать о настрое. Саша Гуцалюк – шестикратный победитель Лиги чемпионов, чему я могу его научить по поводу настроя? Молодым ребятам есть на кого посмотреть, с кого взять пример. Они сами с этим справляются – матч с «Новой» это показал. Просто стараемся делать то, что делаем перед каждой игрой, чтобы не сбивать настрой. Никакого секрета особого здесь нет», — цитирует Земчёнка официальный сайт клуба.

Ковач: хотим добавить Кубок вызова ко всем наградам «Белогорья»