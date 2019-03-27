Соли: победа в первом финальном матче с «Белогорьем» ещё ничего не решает

Главный тренер итальянской «Монцы» Фабио Соли поделился ожиданиями от ответного финального матча Кубка вызова с белгородским «Белогорьем». В первой встрече итальянская команда на своей площадке победила со счётом 3:2 (29:27, 22:25, 25:23, 32:34, 15:12).

Ответная игра пройдёт в Белгороде сегодня, 27 марта.

«В первом матче мы провели хорошую работу и добились хорошего результата, но это ещё ничего не решает, потому что настоящий финал будет только в ответной игре. Мы играем в историческом для волейбола месте, для нас это имеет большое значение. Постараемся сделать всё возможное, чтобы выиграть финал. Для нас это первый финал еврокубка, и нам очень хочется его завоевать, хотя понимаем, что нам будет очень непросто показать ту игру, которую показали дома. Нам будет сложно играть здесь, но мы постараемся получить удовольствие и победить.



В Белгороде все игроки мощные, рослые. Нашей атаке будет непросто. Мы должны играть достаточно умно, использовать свои сильные стороны, всё будет зависеть от каждого конкретного момента, от каждого действия. Если у нас не будет хорошо лететь подача, мы должны добавить в других компонентах. Будем стараться показать наш лучший волейбол», — цитирует Соли официальный сайт «Белогорья».

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