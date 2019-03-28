Ковач: в ответном финальном матче «Белогорью» очень помогла подача

Главный тренер белгородского «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал завоевание подопечными Кубка вызова. В первом финальном матче российская команда на выезде в пяти сетах проиграла итальянской «Монце». На своей площадке «Белогорье» победило со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).

«Результат первого матча в Италии был достаточно неплохим для меня. Мы знали, что нужно будет оказывать давление на соперника благодаря подаче. В итоге именно подача нам очень помогла. Мы смогли отодвинуть приём итальянцев от сетки и здорово сыграли на блоке. Поздравляю всех своих игроков, они продемонстрировали прекрасный волейбол. Мы завоевали ещё один кубок для этого клуба», — приводит слова Ковача официальный сайт ЕКВ.



Самым полезным игроком финала был назван капитан «Белогорья» Денис Земчёнок.

«Белогорье» выиграло Кубок вызова