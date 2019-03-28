Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Бухеггер: усилий «Монцы» не хватило для победы над «Белогорьем»

Бухеггер: усилий «Монцы» не хватило для победы над «Белогорьем»
Волейбол / Еврокубки

Волейболист итальянской «Монцы» Пауль Бухеггер поделился впечатлениями от поражения в ответном финальном матче Кубка вызова с белгородским «Белогорьем». В первой встрече российская команда на выезде проиграла «Монце» в пяти сетах, но на своей площадке победила со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19) и завоевала трофей.

«К сожалению, мы плохо сыграли в атаке и так и не смогли войти в игру. „Блок-защита“ не работала, соперник оказал давление на подаче. В результате мы не смогли показать свой волейбол в атаке. У „Белогорья“ было настоящее преимущество своей площадки, зрители здорово их поддерживали. Наших усилий не хватило для победы, но мы и так понимали, что игра будет сложной», — приводит слова Бухеггера официальный сайт ЕКВ.

Самым полезным игроком финала был назван капитан «Белогорья» Денис Земчёнок.

Ковач: в ответном финальном матче «Белогорью» очень помогла подача
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент