Бухеггер: усилий «Монцы» не хватило для победы над «Белогорьем»

Волейболист итальянской «Монцы» Пауль Бухеггер поделился впечатлениями от поражения в ответном финальном матче Кубка вызова с белгородским «Белогорьем». В первой встрече российская команда на выезде проиграла «Монце» в пяти сетах, но на своей площадке победила со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19) и завоевала трофей.

«К сожалению, мы плохо сыграли в атаке и так и не смогли войти в игру. „Блок-защита“ не работала, соперник оказал давление на подаче. В результате мы не смогли показать свой волейбол в атаке. У „Белогорья“ было настоящее преимущество своей площадки, зрители здорово их поддерживали. Наших усилий не хватило для победы, но мы и так понимали, что игра будет сложной», — приводит слова Бухеггера официальный сайт ЕКВ.

Самым полезным игроком финала был назван капитан «Белогорья» Денис Земчёнок.