Соли: возможно, выиграй «Монца» первый сет, матч сложился бы по‑другому

Главный тренер итальянской «Монцы» Фабио Соли поделился впечатлениями от поражения в ответном финальном матче Кубка вызова с белгородским «Белогорьем». В первой встрече российская команда на выезде проиграла «Монце» в пяти сетах, но на своей площадке победила со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19) и завоевала трофей.



«Возможно, выиграй мы первый сет, игра сложилась бы по‑другому. Во втором и третьем сетах «Белогорье» продемонстрировало более мощную игру и по праву завоевало Кубок. Поздравляю Слободана Ковача и его команду с этим, Кубок попал в правильные руки. Сегодня «Белогорье» действительно было сильнее», — приводит слова Соли «БелПресса».

Самым полезным игроком финала был назван капитан «Белогорья» Денис Земчёнок.