Земчёнок: хочу сказать спасибо даже тем, кто критиковал «Белогорье»

Капитан белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок поделился эмоциями от победы в Кубке вызова. В первом финальном матче российская команда на выезде в пяти сетах проиграла итальянской «Монце». На своей площадке «Белогорье» победило со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).



«Ощущение, что у итальянцев был план накинуться на нас с первой партии, и она была чрезвычайно упорной. Сегодня абсолютно все молодцы, и я могу бесконечно перечислять тех, кому хочу сказать спасибо за победу: игроков, тренеров, персонал, болельщиков, даже тех, которые критиковал нас, потому что им небезразличен волейбол, и они нас подталкивают играть ещё лучше», — приводит слова Земчёнка «БелПресса».

Денис был признан самым полезным игроком финала.

Ковач: в ответном финальном матче «Белогорью» очень помогла подача