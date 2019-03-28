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Сперскайте: Казань нам по силам – это точно!

Сперскайте: Казань нам по силам – это точно!
Волейбол / Суперлига женщины

Старший тренер краснодарского «Динамо» Станислав Саликов, а также волейболистки команды Мария Халецкая и Ангелина Сперскайте поделились ожиданиями от противостояния с одноклубницами из Казани в четвертьфинале плей-офф Суперлиги.

«Казань сильна своими традициями и своим опытом, имеет талантливую молодёжь. Здесь гармоничное сочетание опыта и молодости, что даёт команде прочный запас сил», — цитирует Саликова официальный сайт клуба.

«Мы неплохо играли с «Динамо-Казань» на предварительном этапе и знаем, что нам нужно подтянуть, чтобы улучшить свою игру. Будем максимально готовиться к плей-офф», — сказала Халецкая.

«Казань нам по силам – это точно! Мы готовимся, работаем над ошибками. Уверена, что в плей-офф мы будем играть с «Динамо-Казань» гораздо лучше, чем в последнем матче предварительного этапа», — заверила Сперскайте.

Первый матч состоится в Казани 30 марта.

Объявлены даты матчей четвертьфинала плей-офф женской Суперлиги
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