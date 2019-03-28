Королёва отметила сходство игрока «Динамо-ЛО» Бирюкова с Николаем II

Центральная блокирующая казанского «Динамо» Ирина Королёва поработала репортёром после игры заключительного тура предварительного этапа мужской Суперлиги между казанским «Зенитом» и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). В частности, волейболистка взяла забавные интервью у Алексея Вербова, Максима Михайлова и Владимира Шишкина.

Королёва у каждого собеседника спрашивала, действительно ли игрок «Динамо-ЛО» Денис Бирюков похож на Николая II.

Видео доступно в аккаунте казанского «Динамо» в YouTube.

«Зенит» одержал победу со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 25:18). По итогам регулярного чемпионата подопечные Владимира Алекно заняли первое место. Команда из Ленинградской области стала 12-й. «Зенит» сыграет в плей-офф, «Динамо-ЛО» — в плей-аут.