Санкт-петербургский «Зенит» поздравил «Белогорье» с победой в Кубке вызова

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте поздравил белгородское «Белогорье» с завоеванием Кубка вызова. В первом финальном матче российская команда на выезде в пяти сетах проиграла итальянской «Монце». На своей площадке «Белогорье» победило со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).

Самым полезным игроком финала был назван капитан «Белогорья» Денис Земчёнок.

«Волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) искренне поздравляет своих коллег из белгородского «Белогорья» с победой в престижном европейском турнире — Кубке вызова. Российская команда продемонстрировала и мастерство, и характер, и волю.



Руководитель белгородского клуба Геннадий Яковлевич Шипулин — один из столпов российского волейбола, внесший огромный вклад в развитие и популяризацию нашего вида спорта.



Отдельные поздравления — в адрес капитана «Белогорья». Диагональный Денис Земчёнок — воспитанник петербургского «Автомобилиста», фарм-клуба «Зенита» — был признан самым ценным игроком финала Кубка Вызова. Успехов и новых побед на международной арене!» — говорится в сообщении.

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