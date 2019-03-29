Земчёнок: в этом сезоне у «Белогорья» была перезагрузка

Капитан белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок поделился впечатлениями от победы в Кубке вызова. В первом финальном матче российская команда на выезде в пяти сетах проиграла итальянской «Монце», а на своей площадке победила со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).

«Мы очень хорошо настраивались. Первая партия далась тяжело, но мы очень хорошо сыграли, выполнили все установки тренера. В первой партии мы не упустили инициативу, до конца держали и сейчас очень счастливы! В этом сезоне была перезагрузка, собралась новая команда. Мы очень хотели титул, чтобы «Белогорье» вошло в ряд клубов, завоёвывавших все еврокубки», — приводит слова Земчёнка «Бел.ру».

Денис был признан самым полезным игроком финала.

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