Гуцалюк — об ответном матче с «Монцей»: никто не радовался раньше времени

Волейболист белгородского «Белогорья» Александр Гуцалюк поделился впечатлениями от победы в Кубке вызова. В первом финальном матче российская команда на выезде в пяти сетах проиграла итальянской «Монце», а на своей площадке победила со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).



«В первую очередь спасибо болельщикам, белгородцам – очень хорошо болели. Это огромный старт для наших молодых игроков. Хорошо, что выиграли первую партию, она была важной для задела на победу. Потом оставалось довести дело до конца. Все были настроены, никто не радовался раньше времени», — приводит слова Гуцалюка «Бел.ру».

Самым полезным игроком финала был назван капитан «Белогорья» Денис Земчёнок.

31-летний Гуцалюк является шестикратным победителем Лиги чемпионов.

Земчёнок: Гуцалюк шесть раз выиграл ЛЧ, чему я могу его научить в плане настроя?