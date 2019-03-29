Максименко — о завоевании Кубка вызова: отмечать особенно не будем

Волейболист белгородского «Белогорья» Максим Максименко прокомментировал завоевание командой Кубка вызова. В первом финальном матче подопечные Слободана Ковача на выезде в пяти сетах проиграли итальянской «Монце». На своей площадке «Белогорье» победило со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).



«Счастье, эмоции, финал в Белгороде – давно такого не было, победного финала. У нас уже через полторы недели игра с «Факелом», поэтому отмечать особенно не будем», — приводит слова Максименко «Бел.ру».

Самым полезным игроком финала был назван капитан белгородской команды Денис Земчёнок. «Белогорье» впервые в истории выиграло Кубок вызова.

«Белогорье» в четвертьфинале плей-офф Суперлиги сыграет с новоуренгойским «Факелом». Первая игра состоится в Новом Уренгое 6 апреля.

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