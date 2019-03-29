Р. Гончарова: во втором своём сезоне в «Сахалине» я сбежала с базы

Центральная блокирующая «Протона-Саратов» Римма Гончарова рассказала, какие воспоминания у неё остались от выступления за «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

«Тренировались в городе, а жили на спортивной базе «Восток». Её строили несколько лет под Олимпиаду в Токио. Там всё доделали, когда уже я уехала с острова. К моменту моего появления на острове на базе работала гостиница, но не была готова столовая. Готовую еду нам привозили из города. Правда, во втором своём сезоне в «Сахалине» с базы я сбежала. Устала от уединения, которое «Восток» своим постояльцам гарантирует. Это выезд на юг острова, в сторону моря и порта Корсаков. Лес, закрытая территория, до города примерно полчаса езды. Людей на базе мало, и ты всех знаешь. Долго там жить тяжеловато психологически. Мы в паях с Катей Синициной, связующей и моей землячкой, сняли квартиру в «Южном» — так сами жители Южно-Сахалинска зовут свой город. Нам так было удобнее и комфортнее.

Почему ушла из «Сахалина»? Решила, что пора менять команду. Да и долго играть и жить на острове тяжело. Пару сезонов там провести, три — нормально, но потом лучше найти другой вариант", — цитирует Гончарову страница клуба в социальной сети «ВКонтакте».



Гончарова также поделилась впечатлениями от выступления за саратовскую команду.



«Для меня это важный этап в карьере. Играю много и постоянно выхожу в «старте». Многое получается. К сожалению, у команды нет результата. Болельщиков мы огорчаем. Надеюсь, что Саратов сохранит место в Суперлиге, а мы проведём концовку чемпионата не так, как регулярный сезон», — сказала Гончарова.

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