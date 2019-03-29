«Уралочка-НТМК» нанесла поражение «Заречью-Одинцово» в первом четвертьфинале ЧР

Четвертьфинальная серия чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги началась в Екатеринбурге. Местная «Уралочка-НТМК» в трёх партиях нанесла поражение подмосковной команде «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:21). «Уралочка» повела в серии до двух побед со счётом 1-0. Второй матч серии до двух побед состоится 5 апреля на площадке «Заречье-Одинцово».

В регулярном чемпионате России «Уралочка-НТМК» заняла четвёртое место, «Заречье-Одинцово» — пятое. Обе личные встречи соперниц остались за волейболистками из Свердловской области (3:1, 3:1).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. Первый матч

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) – 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

Счёт в серии – 1-0.