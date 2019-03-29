Карполь: главное до второго четвертьфинального матча – сохранить здоровье

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал победу в первом матче четвертьфинальной серии с командой «Заречье-Одинцово» (3:0).

«Были моменты хорошей игры, были и комбинации, быстрые атаки. Во второй партии мы сбавили обороты, у нас начались ошибки. Была потеря внимания, провальные моменты. Не можем мы долго держать высокую концентрацию. Но в целом я игрой доволен. Главное до второго матча – сохранить здоровье. Если удастся сохранить здоровье, будет и хороший результат. Сегодня неплохо сыграла в атаке Анна Климец», — приводит слова Карполя пресс-служба «Уралочки-НТМК».

В регулярном чемпионате России «Уралочка-НТМК» заняла четвёртое место, «Заречье-Одинцово» — пятое. Обе личные встречи соперниц остались за волейболистками из Свердловской области (3:1, 3:1).