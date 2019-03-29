Сиденко: Казань перед «Перуджей» сыграла на максимум, «Урал» попал под раздачу

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала чемпионата России с казанским «Зенитом» (0:3).

«30 процентов реализации атак у «Урала»? Да, плачевные цифры, но это заслуга «Зенита», который супермотивирован при подготовке к «Перудже», команде нельзя расслабляться. Мы попали под раздачу. Казань сыграла на максимум, на 100 процентов. Нам было тяжело. Не справились с приёмом, выбивали над собой, но на организованном хорошем блоке нападать тяжело. Поэтому такие проценты.

Почему не играл Филиппов и почему рано поменяли Мискевича? Филиппов приболел и остался дома. У меня был выбор – Денис Черейский или Александр Родионов. Саша на тренировках смотрелся хорошо, но в игре немного потерялся. Денис хорошо вышел, молодец. А Мискевич в игре с «Кузбассом» получил небольшую травму, дернул заднюю мышцу бедра. Говорил, что готов играть, но в первой партии почувствовал боль, мы решили его заменить. Конечно, надеемся, что можем пройти «Зенит», но нужно готовиться и к возможному турниру за 5-е место. Решили поберечь Родиона», – приводит слова Сиденко «Спорт Бизнес Online».