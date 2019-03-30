Климкин: нельзя отдавать партию, ведя сначала «+7», а затем 24:20

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал победу в первом четвертьфинальном матче чемпионата России с новосибирским «Локомотивом» (3:1).

«Рад, что после провала в первой партии мы сумели психологически восстановиться. Я никогда не кричу на игроков. Сегодня тоже не кричал – но в какой-то момент пришлось слегка повысить голос. Объяснить парням, что нельзя расслабляться и отдавать партию, ведя сначала «+7», а затем 24:20. Согласен с Пламеном, что в таких противостояниях на первый план выходит именно психология.

Очередной рекорд Грозера? Он выдал отличную игру. Их в этом сезоне было уже много. Тем не менее, сегодня было неправильно, что в какой-то момент наш связующий почти исключил из атаки Камехо. Ореол – такой игрок, которому постоянно надо находиться в тонусе. Если он не атакует – у него и подача хуже летит, и в приёме возникают ошибки. К счастью, мы сумели вовремя перестроиться. В итоге и Грозер продолжил забивать все мячи, и Камехо внёс огромный вклад в победу, набрав 20 очков и проделав большой объём работы», — приводит слова Климкина пресс-служба ВФВ.

Диагональный петербуржцев Георг Грозер обновил клубный рекорд результативности, набрав 37 очков.