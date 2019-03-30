Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Константинов: у «Зенита» характер оказался чуть крепче, чем у «Локомотива»

Константинов: у «Зенита» характер оказался чуть крепче, чем у «Локомотива»
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение в первом четвертьфинальном матче чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

«Мы должны были лучше действовать после того, как вырвали победу в неудачно складывавшейся первой партии. Затем у нас несколько раз возникала ситуация, когда мы вели в счёте. И чтобы взять сет, достаточно было просто контролировать этот запас, качественно действуя при съёме. Но мы совершали свои ошибки. Однако в плей-офф всё решает не только мастерство и физическая готовность, но и характер. Сегодня у игроков «Зенита» характер оказался чуть крепче, чем у нас. Что ж, серия продолжается. Надеюсь, 17 апреля снова увидимся в Санкт-Петербурге», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ.

Питерский «Зенит» повёл в четвертьфинале ЧР, обыграв «Локомотив»
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент