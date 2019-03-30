Московское «Динамо» разгромило «Ленинградку» в первом четвертьфинале ЧР

Московское «Динамо» не испытало проблем в домашнем матче первого раунда плей-офф с «Ленинградкой». Хозяйки площадки одержали победу в трёх партиях со счётом 3:0 (25:18, 25:11, 25:17). Счёт в серии до двух побед стал 1-0 в пользу «Динамо». Ответный матч в Санкт-Петербурге пройдёт 6 апреля.

«Динамо» вышло в плей-офф с первого места в регулярном чемпионате. «Ленинградка» была восьмой. В борьбе за путёвку в плей-офф питерские волейболистки опередили «Минчанку» и «Сахалин». Оба матча «Динамо» и «Ленинградки» на предварительном этапе завершились победами бело-голубых в трёх партиях (3:0).



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Четвертьфинал. Первый матч

«Динамо» (Москва) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 3:0 (25:18, 25:11, 25:17).

Счёт в серии – 1-0.