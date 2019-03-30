Казанское «Динамо» повело в четвертьфинале с краснодарскими одноклубницами

Казанское «Динамо» на своей площадке в трёх партиях нанесло поражение одноклубницам из Краснодара со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20) в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России. Счёт в серии до двух побед стал 1-0 в пользу казанского «Динамо». Ответный матч в Краснодаре пройдёт 6 апреля.

Казанское «Динамо» вышло в плей-офф с третьего места в регулярном чемпионате. Краснодарские бело-голубые были шестыми, всего 1 очко уступив подмосковному «Заречью-Одинцово» в борьбе за пятое место. На предварительном этапе соревнований казанское «Динамо» дважды обыграло краснодарских одноклубниц (3:2, 3:0).

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Четвертьфинал. Первый матч

«Динамо» (Казань) – «Динамо» (Краснодар) – 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

Счёт в серии – 1-0.