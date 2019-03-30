Две российские мужские команды вышли в полуфинал этапа МТ по волейболу на снегу

Две российские мужские команды вышли в полуфинал первого в истории этапа Мирового тура по волейболу на снегу, который проходит в Австрии, в местности между горнолыжными курортами Ваграйн и Кляйнарль.

«Россия 1», за которую выступают Павел Ракусов, Юрий Богатов, Никита Кузьмин и Пётр Бахнарь, в четвертьфинале в трёх партиях обыграла соотечественников из команды «Россия 2» — 2:1 (15:13, 6:15, 18:16).

«Россия 2» (Всеволод Бобриков, Александр Крамаренко, Владислав Михалёв, Вадим Сморчков) вышла в четвертьфинал, одолев в первом раунде плей-офф Польшу – 2:1 (13:15, 15:12, 15:12). «Россия 1» напрямую отобралась в четвертьфинал как победитель подгруппы.

Также в полуфинал вышла команда «Россия 3». В плей-офф Адель Каюмов, Виктор Марков и Виталий Шабалин обыграли команды Италии (2:0) и США (2:1).

31 марта команды «Россия 1» и «Россия 3» сыграют в разных полуфинальных парах. Их соперниками станут первая и вторая команды Австрии.