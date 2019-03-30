Сукомел: только сегодня утром узнали, что у «Ленинградки» кадровые проблемы

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал победу своих подопечных в первом четвертьфинальном матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги с «Ленинградкой» (3:0).

«Сегодня утром только узнали, что у «Ленинградки» кадровые проблемы. Готовились к матчу вполне серьёзно, но потом выяснилось, что мы можем в этом матче ещё и предоставить игровое время всем девочкам. На следующую игру будем также серьёзно настраиваться. Не хотелось бы затягивать серию», — приводит слова Сукомела пресс-служба московского «Динамо».

Ответный матч в Санкт-Петербурге пройдёт 6 апреля.

Оба матча «Динамо» и «Ленинградки» на предварительном этапе завершились победами бело-голубых в трёх партиях (3:0).