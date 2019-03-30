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Тренер «Ленинградки»: свою задачу выполнили ранее – попали в восьмёрку

Тренер «Ленинградки»: свою задачу выполнили ранее – попали в восьмёрку
Волейбол / Суперлига женщины

Старший тренер «Ленинградки» Сергей Чижов прокомментировал поражение своих подопечных в первом четвертьфинальном матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги с московским «Динамо» (0:3).

«Мы, конечно, не довольны результатом. Но свою задачу выполнили ранее – попали в восьмёрку. Почему не приехал Александр Кашин? У него прошла операция, уже скоро его увидим. Также не было Самадовой – небольшие травмы нас преследуют… Сезон тяжёлый, но сегодня мы обыграли молодую связку, двух молодых игроков», — приводит слова Чижова пресс-служба московского «Динамо».

Ответный матч в Санкт-Петербурге пройдёт 6 апреля.

Оба матча «Динамо» и «Ленинградки» на предварительном этапе завершились победами бело-голубых в трёх партиях (3:0).

Московское «Динамо» разгромило «Ленинградку» в первом четвертьфинале ЧР
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