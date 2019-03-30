Тренер казанского «Динамо»: дальше будет только сложнее

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв сравнил первый четвертьфинальный матч с краснодарским «Динамо» со встречей тех же команд неделю назад, в 22-м туре регулярного чемпионата России. Оба матча завершились в трёх партиях победой казанского клуба (3:0).

«Я бы не сказал, что на прошлой неделе игра была более упорной. Сегодня, мне кажется, было даже более нервно, была борьба. Та игра — не показатель, ибо все пытаются в плей-офф добавить. И дальше будет только сложнее.



Чем Краснодар будет опасен у себя дома? Так на своей площадке всегда легче играть! К тому же у них действительно поддержка болельщиков очень хорошая. Это южный регион, там всегда болеют горячо. Поэтому играть там будет непросто, и расслабляться там нельзя», — приводит слова Сикачёва пресс-служба казанского «Динамо».