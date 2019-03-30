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Воронков: настроились на «Енисей» хорошо, но поначалу не заладилось в атаке

Воронков: настроились на «Енисей» хорошо, но поначалу не заладилось в атаке
Волейбол / Суперлига женщины

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу своих подопечных в первом четвертьфинальном матче чемпионата России с красноярским «Енисеем» (3:2).

«Настроились мы на игру хорошо, но поначалу не заладилось в атаке. Да и блок откладывали на потом. Потому упустили в первом сете контроль над ситуацией. Но потом смогли переломить ход игры, во многом за счёт атаки. Вообще в плей-офф проходных матчей не бывает, и эта игра против «Енисея» в плане психологии пойдёт нам на пользу. Потенциал у нас есть. Главное, вовремя его раскрыть.

И в очередной раз хочу поблагодарить болельщиков, которые очень эмоционально нас поддерживали. Чем сложнее была ситуация, тем мощнее была их поддержка. Они наш седьмой игрок», — приводит слова Воронкова пресс-служба калининградского «Локомотива».

«Локомотив» с трудом одолел «Енисей» в первом четвертьфинале ЧР
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