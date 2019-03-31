Россиянки выиграли первый в истории этап Мирового тура по волейболу на снегу

Женская сборная России стала победителем первого в истории этапа Мирового тура по волейболу на снегу, который проходит в Австрии, в местности между горнолыжными курортами Ваграйн и Кляйнарль. В заключительный день соревнований Ольга Мотрич, Анна Ромашова, Ольга Филина и Полина Лаптева сначала в полуфинале в трёх партиях взяли верх над командой Аргентины со счётом 2:1 (13:15, 15:9, 15:6), а затем в решающем матче обыграли сборную США – 2:0 (19:17, 15:8).

Ранее на групповом этапе российские волейболистки одержали победы над командами Литвы и Италии с одинаковым счётом — 2:0 (15:3, 15:10), а на пути в полуфинал обыграли команду Швеции — 2:0 (15:10, 15:6).

В соревнованиях приняли участие команды из Европы, Аргентины, Бразилии, Камеруна, США, Японии и ЮАР. В женском турнире Россия была представлена только одной сборной.