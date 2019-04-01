Тетюхин: кубинец Камехо может помочь нашей сборной

Генеральный менеджер мужской сборной России, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин оценил возможность привлечения в национальную команду Ореола Камехо, который сменил кубинское гражданство на российское.

«Возможность есть у каждого. Понятно, что Ореол игрок очень высокого уровня, и он постоянно демонстрирует это в матчах за «Зенит». Кубинец может помочь нашей сборной. Но это не означает, что место в команде для него забронировано. Надо доказывать наравне со всеми. В сборной хватает молодых амбициозных ребят, которые просто так своё место не отдадут», — цитирует Тетюхина официальный сайт санкт-петербургского «Зенита».

Тетюхин также ответил на вопрос о том, кого считает главными соперниками сборной России на международных турнирах.

«Их много, даже не имеет смысла перечислять. Каждый новый год появляются новые амбициозные сборные. Та же команда Кубы подрастает и в ближайшее время может выстрелить – думаю, очень непростой матч ожидает нас с кубинцами в рамках олимпийской квалификации. Но главный соперник сборной России – это мы сами. Иногда случаются моменты, когда надо перебороть самих себя. Когда у ребят это получается, нам не страшна ни одна команда в мире. При хорошей и правильно построенной работе мы должны побеждать всех», — сказал Тетюхин.