Королёва: у Кадочкиной есть ещё провалы и серийные ошибки

Центральная блокирующая казанского «Динамо» Ирина Королёва прокомментировала победу в первом матче четвертьфинала плей-офф Суперлиги с одноклубницами из Краснодара со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

«Выиграли с запасом? Это на всякий случай: если бы что-то не получилось, то был этот запас. Но мы выиграли 3:0, и это просто прекрасно!



Мы так же собранно разбирали команду Краснодара. Потому что ожидали, что они могут изменить свою игру. И мы переживали, что не сможем подстроиться к этим изменениям. Но всё прошло как надо – тактически правильно. Есть кое-какие нюансы, но мы будем над ними работать.

Как поддерживали молодёжь в игре? «Таня Кадочкина, держи внимание! Таня, держи концентрацию!» Потому что у неё есть ещё провалы, есть серийные ошибки. И нужно работать, чтобы это уменьшить. Но всё, как говорится, в процессе.

В Краснодаре всё будет непредсказуемо. В регулярном сезоне у нас уже был там матч из пяти партий. Начали там вроде хорошо, но потом расслабились… Поэтому не будем ничего загадывать – посмотрим уже после игры», — цитирует Королёву официальный сайт клуба.

Вторая игра серии до двух побед пройдёт в Краснодаре 6 апреля.