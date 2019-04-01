Брагин: в матче с казанским «Зенитом» вылезли все наши недочёты

Либеро уфимского «Урала» Роман Брагин прокомментировал поражение в первом матче четвертьфинала плей-офф российской Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 0:3 (16:25, 20:25, 19:25).

«Вроде в защите доставали мячи, но совершали глупые ошибки – то не могли паснуть, то добить. Сложно объяснить. Наверное, идёт от психологии. На тренировках всё не так. Команда «Зенит» более высокого уровня. И все наши недоточёты вылезли сейчас», — приводит слова Брагина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Второй матч серии состоится 14 апреля на площадке «Урала». В тот же день пройдут ответные четвертьфинальные встречи и в трёх оставшихся парах.

В регулярном чемпионате «Зенит» занял первое место, а «Урал» — восьмое.