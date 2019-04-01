Березин: в первых турах нас воспринимали как случайную слабейшую команду

Директор нижневартовской «Югры-Самотлор» Алексей Березин оценил выступление команды на предварительном этапе Суперлиги. Подопечные Валерия Пясковского заняли 13-е место и сыграют в плей-ауте.

«Мы получили право соперничать с сильнейшими клубами страны за 10 дней до начала чемпионата. Однако назваться командой Суперлиги – это одно, а соответствовать её уровню – совсем другое. Победить на старте «Урал» и «Нову» помогли наша запредельная самоотдача и недооценка нашей команды соперниками. В первых турах нас воспринимали, как случайную слабейшую команду в Суперлиге, и соответственно настраивались. У тех, кто считал, что в Нижневартовске можно победить без особых хлопот, терял концентрацию и давал нам шансы, мы вырвали победы. В этом большая заслуга и команды, и наших болельщиков. На выездах их горячей поддержки, способной завести волейболистов, не хватало. Лишнее подтверждение тому – ни одного выигранного матча в гостях.

Содержать волейболистов весь сезон – это один бюджет, а три-четыре месяца – это другие деньги. Из-за того, что мы поздно возвратились в Суперлигу, основные приобретения пришлось делать по ходу чемпионата. Мы понимали, когда ввязывались в драку, что нужно постараться сформировать состав к завершающей стадии чемпионата. Что, собственно, и произошло. Именно по финансовым соображениям мы максимально оттянули по времени приобретение легионера и оформили международный трансфер на австралийского диагонального Линкольна Уильямса за день до закрытия трансферного окна. Следует учитывать ещё и то, что в разгар сезона рынок игроков практически пуст. Кто освобождался, того мы и получали. Тот же Саша Петров появился, когда у него закончился контракт с зарубежным клубом.

В матче с «Факелом», единственном, который Линкольн провёл в Нижневартовске, ему не удалось показать всё, на что способен. Однако в том, что это надёжный волейболист, мы не сомневаемся. Он очень добросовестно относится к играм и тренировкам. Приобретение Уильямса считаю оптимальным для нас. В трёх выездных матчах он становился лучшим бомбардиром команды", — цитирует Березина «Местное время».

Матчи плей-аут начнутся в Красноярске 9 апреля.