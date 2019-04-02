Казанский «Зенит» прибыл в Перуджу на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов

Завтра, 3 апреля, казанский «Зенит» на выезде проведёт первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей». Официальный канал клуба в YouTube представил видеосюжет о том, как команда добиралась в Перуджу.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Зенит» с трудом прошёл польский «Гданьск». В первой встрече подопечные Владимира Алекно победили в пяти сетах, а в ответной на тай-брейке проиграли. Судьба противостояния решилась в «золотом» сете, который действующий чемпион выиграл со счётом 15:12.

«Перуджа» в четвертьфинале дважды обыграла французский «Шомон». За итальянскую команду выступает бывший игрок казанского «Зенита» Вильфредо Леон.

Финал мужской Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.