Казань примет первый в истории чемпионат EEVZA U16 по пляжному волейболу

В Калининграде прошла ежегодная Генеральная ассамблея зональной Восточно-Европейской волейбольной ассоциации ЕКВ (EEVZA), которую возглавляет Владимир Паткин. На встрече присутствовали представители национальных федераций волейбола России, Польши, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Азербайджана, Грузии и Армении.



Паткин представил отчёт о проведённых в 2018 году соревнованиях под эгидой организации – по классическому и пляжному волейболу. Было объявлено, что первый в истории чемпионат EEVZA по пляжному волейболу в возрастной категории U16 состоится в 2019 году в Казани.



Стороны обсудили проведение соревнований по пляжному волейболу в зимний период. Также рассматривалась возможность начать проводить в географической зоне EEVZA соревнования по волейболу на снегу. Решено, что в этом вопросе инициативу на себя должны взять Россия и Грузия, сообщает официальный сайт ВФВ.