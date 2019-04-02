Российская «пляжница» Барсук стала мамой

Российская «пляжница» Анастасия Барсук родила сына, сообщает официальный сайт Волейбольного центра Московской области. Супругом 31-летней спортсменки является волейболист Дмитрий Барсук.

Анастасия, ранее выступавшая под фамилией Васина, принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Она в дуэте с Анной Возаковой дошла до 1/8 финала.

Анастасия Барсук становилась призёром чемпионата и Кубка России, побеждала на чемпионате стран EEVZA. В июне 2018 года она в дуэте с Екатериной Сырцевой выиграла первый этап чемпионата России, который состоялся в Липецке.

Дмитрий Барсук — серебряный призёр чемпионата мира по пляжному волейболу 2007 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.