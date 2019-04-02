Стал известен общий призовой фонд финала мужской и женской Лиги чемпионов

Общий призовой фонд мужского и женского финала Лиги чемпионов, который пройдёт 18 мая в Берлине (Германия), составит € 1,2 млн, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.



«Данная сумма отражает стремление ЕКВ наградить лучших игроков и клубы за их действия на площадке и за её пределами. Более того, эти цифры показывают уникальный статус суперфинала Лиги чемпионов и отражают стратегическое видение нашей конфедерации, а конкретно — преданность идее повышения значимости наших главных мероприятий и волейбола в целом», — сказал президент ЕКВ Александар Боричич.

В полуфиналах мужской Лиги чемпионов сыграют: «Зенит» (Казань, Россия) – «Перуджа» (Перуджа, Италия), «Скра» (Польша) – «Любе Чивитанова» (Италия). Полуфинальные пары женской Лиги чемпионов составили: «Вакифбанк» (Турция) – «Новара» (Италия), «Конельяно» (Италия) – «Фенербахче» (Турция).