Бутько: я получил огромную пользу от конкуренции с Гранкиным

Связующий казанского «Зенита» и сборной России Александр Бутько рассказал о важности конкуренции в команде.



«Безусловно, всегда хочется быть первым, но высокая конкуренция – благо. Другое дело, что не все готовы делить игровое время. Что касается меня, то я получил огромную пользу от конкуренции с Сергеем Гранкиным в сборной России. Мы всегда хорошо ладили вне площадки, но в работе не уступали друг другу – это помогало нам расти. Или взять ситуацию с Игорем Кобзарём. Он не давал мне продохнуть на тренировках, мощно взвинчивал конкуренцию, за что я его очень уважаю. Я искренне рад, что он сейчас делает погоду в «Кузбассе». Во много благодаря ему и Вите Полетаеву команда находится в числе лидеров.



Лоран Алекно прогрессирует, с каждым месяцем становится лучше. Последние матчи провёл на очень хорошем уровне. Понятно, что в этих играх он был спокоен и расслаблен. Но мы видели, что он может сыграть и в стрессовых ситуациях. Помните, матч с московским «Динамо» в начале сезона, когда я получил травму? Там он наоборот, сыграл агрессивно, на эмоциях. Каждый выбирает свой вариант настроя – одного рецепта нет», — цитирует Бутько «Спорт Бизнес Online».



Александр также рассказал, с каким настроем предпочитает выходить на площадку.



«Мой вариант – агрессия. Не потому что я агрессивный человек. Просто на данном этапе, когда мне уже 33 года, это даёт больше сил моим мышцам. Агрессивный настрой – это несколько процентов к твоим скиллам, как в компьютерных играх. Если выйти спокойным, можно не собраться физически», – сказал Бутько.

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