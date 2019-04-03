«Конельяно» победил «Фенербахче» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Итальянский «Конельяно» в первом полуфинальном матче женской Лиги чемпионов на своей площадке победил турецкий «Фенербахче» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 26:24). Самым результативным игроком встречи стала кубинская волейболистка «Фенербахче» Мелисса Варгас, набравшая 23 очка. В составе «Конельяно» 20 очков на счету хорватки Саманты Фабрис.

Ответная встреча состоится в Стамбуле 9 апреля.



Во втором полуфинале сыграют действующий победитель Лиги чемпионов турецкий «Вакифбанк» и итальянская «Новара». Первая игра пройдёт в Стамбуле завтра, 4 апреля.

Сегодня состоятся два первых полуфинальных матча мужской Лиги чемпионов: «Перуджа» (Перуджа, Италия) – «Зенит» (Казань, Россия), «Скра» (Польша) – «Любе Чивитанова» (Италия)

Финалы мужской и женской Лиги чемпионов состоятся в Берлине (Германия) 18 мая.