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Тренер «Перуджи»: я бы сам хотел выйти на площадку в матче с «Зенитом»

Тренер «Перуджи»: я бы сам хотел выйти на площадку в матче с «Зенитом»
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер итальянской «Перуджи» Лоренцо Бернарди поделился ожиданиями от противостояния с казанским «Зенитом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится в Италии сегодня, 3 апреля.

«Я очень рад и горд возможности побороться за место в финале с казанским „Зенитом“. Нет слов, чтобы описать, насколько невероятна эта команда, но мы знаем свои сильные стороны. Мы знаем, что „Перуджа“ — уже не та команда, что была в прошлом году. Мы знаем свой потенциал. Нам нужно сыграть как можно лучше, но главное — насладиться этим непростым противостоянием, которое безусловно получится замечательным. Я бы сам хотел выйти на площадку в таком матче», — приводит слова Бернарди официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Казанский «Зенит» прибыл в Перуджу на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов
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