Кошелева: в Бразилии я выиграла нечто большее, чем чемпионская медаль

Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева, выступающая в Бразилии за «Рексону-Сеск», поделилась эмоциями от окончания сезона. Её команда выбыла из борьбы за награды по итогам четвертьфинала плей-офф.

«Наши цели и надежды ведут нас вперёд, но спорт — это не только радость и победа. К сожалению, чемпионат для моей команды завершён. Поражение — это всегда самое тяжёлое для меня. Мне требуется немало времени, чтобы успокоиться и начать анализировать ситуацию с холодной головой. Конечно, в моей голове много слов, мыслей и чувств, но этот спортивный год навсегда останется особенным для меня, потому что я вернулась после очень серьёзной травмы. Завтра будет ровно год с момента начала восстановления. Так много дней долгого и трудного процесса. Но справиться со всем этим было гораздо легче благодаря моему клубу „Рексона Сеск“.

Я всегда буду помнить поддержку, которую мне оказали. Мне всё время помогали. Большое спасибо. Спасибо нашим невероятным болельщика за их любовь. Бразилия — страна, где много солнца, океана и любви. Я чувствую любовь в каждом человеке и каждой улыбке. Нам надо наслаждаться каждым опытом и каждым моментом. В Бразилии я выиграла нечто большее, чем чемпионская медаль. Это навсегда останется в моём сердце", — написала Кошелева в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Кошелевой.