Бирюков: Саммельвуо радуется выигранным очкам едва ли не сильнее, чем игроки

Доигровщик «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Денис Бирюков прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России, а также рассказал об отношении к нового главному тренеру национальной команды финну Туомаса Саммельвуо.

«Вызов – это всегда приятно. Это определённая оценка моих действий. Я всегда хотел, хочу и, наверное, буду хотеть играть за сборную. Думаю, каждый игрок мечтает играть в национальной команде, другой вопрос, что не каждому это удаётся. В любом состоянии мне хочется играть за национальную команду. Если честно, мне сложно объяснить – в сборной всегда невероятная обстановка, там приятно находиться. Всегда с удовольствием откликаюсь на вызов и еду в сборную России. Майка сборной, флаг на груди, гимн играет – да, это мечта.

Мне приятно было даже просто себя в расширенном списке увидеть. Я не знаю, вызовут в итоге или нет, но это уже определённая оценка: значит то, что я делаю, – верно. Значит, у меня получилось вернуться после травмы.



Я с Туомасом-тренером не работал, я играл вместе с Туомасом-волейболистом. Это был сезон, когда мы с новосибирским «Локомотивом» выиграли Лигу чемпионов. Туомас был тренером во второй команде, а также был заявлен игроком на Лигу чемпионов, четвёртым доигровщиком – там же не было лимита на легионеров. Он уже был больше играющий тренер — очень опытный волейболист. Помню, он всегда был очень эмоциональным. Сейчас, когда я смотрю на игры «Кузбасса», всегда отмечаю, что Туомас радуется выигранным очкам едва ли не сильнее, чем игроки на площадке. Он и волейболистом таким был, ярким. Мне было бы интересно поработать с ним в качестве наставника сборной России, и я радуюсь такой перспективе", — цитирует Бирюкова официальный сайт клуба.

В составе сборной России Бирюков выиграл Мировую лигу и Кубок мира 2011 года.