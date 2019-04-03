Представлено расписание 1-го тура плей-аут женской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола представила расписание матчей 1-го тура плей-аут за 9-12-е места женской Суперлиги. Игры пройдут в Южно-Сахалинске с 10 по 12 апреля.

10 апреля

8:30 мск. «Минчанка» (Минск) — «Протон» (Саратов).

11:00. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

11 апреля

8:30. «Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

11:00. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Минчанка» (Минск).

12 апреля

8:30. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Минчанка» (Минск).

11:00. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Протон» Саратов).

В турнире за 9-12-е места учитываются все очки заработанные командами на предварительном этапе. Команда, занявшая по итогам турнира 12-е место (за исключением команды «Минчанка»), играет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А», сообщает официальный сайт ВФВ.