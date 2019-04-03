Бирюков: я могу только сказать спасибо «Нове». Она меня обновила

Доигровщик «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Денис Бирюков прокомментировал решение покинуть новокуйбышевскую «Нову» по ходу нынешнего сезона.

«Я могу только сказать спасибо «Нове». Она меня обновила. По сути, там я вернулся в игру и в совокупности выступлений за «Нову» и «Динамо-ЛО» моя фамилия вновь в списке кандидатов в сборную России.

Решаться на переход всегда сложно. Дело даже не в адаптации к новой команде, а в принципе: к новому городу, другой обстановке, переезд сам по себе тоже достаточно выматывающее мероприятие. Лучше никуда не переезжать, оставаться на одном месте. Хотя и что-то новое порой – интересный опыт. Моя карьера, да и карьера почти 100% игроков складывается так, что клубы приходится менять – всегда по разным причинам", — цитирует Бирюкова официальный сайт «Динамо-ЛО».

Бирюков также назвал игроков, подачи которых принимать сложнее всего.

«В команде сложнее всех подает Андрей Колесник. У него непонятная подача, мяч совсем не крутится. От неё на тренировке надо либо уворачиваться, и надеяться, что она улетит в аут, либо она отскочит от тебя на трибуны. Возможно, вместе с тобой. В чемпионате я назову Эрвина Нгапета, Макса Михайлова, Георга Грозера, Виктора Полетаева – эти парни обладают очень мощной подачей. Сейчас какие-то нереальные скорости – даже эталонный Вербов не всегда справится с такими подачами», — сказал Бирюков.