«Любе Чивитанова» разгромила «Скру» в первом полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинал мужской волейбольной Лиги чемпионов завершился победой итальянской команды «Любе Чивитанова». В гостевом матче «Любе» в трёх партиях оказался сильнее польской «Скры», выиграв со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:23). Самыми результативным игроками встречи стали Цветан Соколов и Йоанди Леал из «Любе», набравшие по 13 очков. 12 очков, в том числе 4 эйса, на счету Османи Хуанторены. По 3 результативных блока поставили Соколов и Якуб Кохановский из «Скры».

С сезона-2018/19 полуфиналы Лиги чемпионов проходят в двухматчевом формате. Ответная встреча состоится в Италии 10 апреля. В случае равенства будет назначен «золотой» сет до 15 очков.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Полуфинал. Первый матч

«Скра» (Польша) — «Любе Чивитанова» (Италия) — 0:3 (14:25, 20:25, 23:25).