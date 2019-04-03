Алекно: дадим Леону карт-бланш, пускай получит удовольствие

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно поделился впечатлениями от открытой тренировки команды в преддверии гостевого полуфинального матча Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей», а также рассказал, что планирует предпринять против главной звезды соперника.

«Здесь такая культура. Ничего страшного нет. Наоборот, нахожу это прикольным», — сказал Алекно в интервью пресс-службе клуба, комментируя тренировку, которая по согласованию клубов проходила в открытом режиме.

Тренер отметил также условия, в которых предстоит играть его команде: «Немного темновато по сравнению с нашим залом, но не думаю, что это должно как-то повлиять. У нас ноль градусов, тут — плюс 20. Тоже, наверное, нормальное явление».

Высказался Алекно и об одном из лидеров «Перуджи» Вильфредо Леоне: «Он системообразующий игрок. Не знаю, как будем останавливать его. Дадим ему карт-бланш, пускай получит удовольствие».

«Перуджа» и «Зенит-Казань» начнут полуфинальный матч 3 апреля в 21:30 мск.