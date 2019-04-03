Ковач: очень сомневаюсь, что останусь в «Белогорье» на следующий сезон

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» серб Слободан Ковач рассказал о победе в Кубке вызова, а также высказал сомнения относительно продолжения работы в команде в следующем сезоне.

«До полуфинала я играл смешанной командой — основой вперемешку с молодыми игроками. Качество соперников было таким, что я мог себе это позволить. Финальных матчей с «Монцей» я немного боялся, потому что они хорошо играют на выезде. Но мы были психологически сильны и одержали победу. Это большой успех, и тот факт, что пять моих игроков вошли в предварительный список сборной России, показывает, насколько хорошо мы играли.

В моём контракте есть пункт о том, что мне не разрешено вести переговоры с другими клубами до окончания сезона, но я очень сомневаюсь, что останусь в «Белогорье» на следующий сезон. Я был включён в список кандидатов на пост главного тренера сборной России. Мне даже позвонил генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко. Так как он дал мне всего три дня на составление плана и отправку резюме, я сказал, что времени на такое слишком мало. В итоге они выбрали Туомаса Саммельвуо. Знаю его давно, он замечательный человек и тренер. Я сразу же поздравил его с избранием главным тренером сборной России», — приводит слова Ковача World of Volley.