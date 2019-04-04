Андерсон: игроки «Перуджи» эффектно набирали очки, но мы не зацикливались на том

Доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей» со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13).

«Наша сила была в том, что мы забывали о больших моментах. Леон, Атанасьевич, Де Чекко и Ланца играли очень хорошо и приносили „Перудже“ очки в очень яркой манере. Но мы не зацикливались на этом. Сегодня нам нужно было зарабатывать очко и переходить к следующему.

Иногда соперники очень мощно подавали, набирая очко за очком, но мы не расстраивались, потому что в этом и есть вся Лига чемпионов. Это был отличный матч. Надеюсь, на следующей неделе в Казани состоится ещё одна прекрасная встреча", — приводит слова Андерсона официальный сайт ЕКВ.

Ответная игра пройдёт в столице Татарстана 10 апреля.