Ланца — о проигрыше «Зениту»: «Перуджа» ещё ничего не упустила

Доигровщик итальянской «Перуджи» Филиппо Ланца прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с казанским «Зенитом» со счётом 2:3 (22:25, 26:24, 25:27, 25:20, 13:15).

«Перуджа» ещё ничего не упустила. Оглядываясь назад, можно сказать, что мы могли лучше подавать и принимать в некоторых моментах. В целом это была прекрасная игра в исполнении обеих команд. Конечно, поражение нас тревожит, но в следующую среду в Казани мы выложимся по полной", — приводит слова Ланцы официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

С сезона-2018/19 полуфиналы Лиги чемпионов проходят в двухматчевом формате. Ответная встреча состоится в Казани 10 апреля.

Финал пройдёт в Берлине (Германия) 18 мая.