Канал «Зенита» представил обзор игры с «Перуджей» в полуфинале Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» на выезде в пяти партиях обыграл итальянскую «Перуджу» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13). Самым результативным игроком встречи стал Вильфредо Леон, принесший «Перудже» 25 очков. В составе «Зенита» Эрвин Нгапет отметился 22 очками.

Официальный канал казанского «Зенита» в YouTube представил видеообзор прошедшей встречи.

С сезона-2018/19 полуфиналы Лиги чемпионов проходят в двухматчевом формате. Ответная встреча состоится в Казани 10 апреля.

Победитель этого противостояния в финале сыграет либо с итальянским клубом «Любе Чивитанова», либо с польской «Скрой». В первой игре представитель Италии победил со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:23).

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